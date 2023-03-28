عمّان 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم, برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اوديل رينو باسو، التي تزور الأردن حاليا.وبحث الجانبان خلال اللقاء، علاقات الشراكة التي تربط الأردن مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومشاريع واستثمارات البنك التي يعتزم تنفيذها في الأردن سيما في مجالات الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.// انتهى //19:25ت م0158