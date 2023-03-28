الرباط 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.24 %، عند 10.517,82 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.19 % ليستقر عند 841,52 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.34 % بمجموع 798,56 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.15 % بمجموع 9.594,27 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 119 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 549 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:47ت م0161