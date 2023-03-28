عمّان 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسوقعت الحكومة الأردنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم, اتفاقية منحة بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي.ومثل خلال التوقيع عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينة طوقان، ومن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رئيسة البنك أوديل رينو باسو.وتسهم الاتفاقية بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغباوي شرقي العاصمة الأردنية عمان، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة المياه والصرف الصحي، أضافة لرفع كفاءة مستوى نظام معالجة المياه العادمة في الأردن وكذلك معالجة المخاطر البيئية وأية أضرار صحية في المنطقة المحيطة وتأهيل القدرات في المناطق المستضيفة للاجئين.// انتهى //19:47ت م0162