عرعر 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المعين حديثاً فواز بن صالح المطيري.وتمنى سموه, للمطيري التوفيق والنجاح في مهام عمله, منوهاً بما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, مشيداً بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية وما حققته من خلال مبادراتها النوعية.// انتهى //19:53ت م0163