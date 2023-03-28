طوكيو 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسوقعت شركة "مانجا" للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" اتفاقية شراكة مع شركة تسوباسا اليابانية للتعاون في مجال الإنتاج والتوزيع تتعلق بالكابتن تسوباسا المعروف في العالم العربي بالكابتن ماجد، وذلك بحضور مؤلف سلسة "كابتن تسوباسا" يوئيتشي تاكاهاشي وعدد من وسائل الإعلام اليابانية.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام أمان الله بخاري, أن الاتفاقية تأتي في نطاق توسيع الشراكات في مجالات الإنتاج والأعمال الإبداعية مع صنّاع المحتوى في اليابان والعالم أجمع، متطلعاً إلى أن تتكلل هذه الجهود بمشاريع فريدة من نوعها تسهم في إلهام أبطال المستقبل.من جهته أبدى الرئيس التنفيذي لشركة تسوباسا يوشيرو إيواموتو، تطلعه إلى العمل مع شركة مانجا الرائدة في مجال المحتوى الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط لصناعة نجاحات جديدة وإيجاد فرص تجارية متنوعة مع كابتن تسوباسا.وكان مسلسل الرسوم المتحركة "كابتن تسوباسا" في الأصل عبارة عن قصص مصورة تم نشرها عام 1981م بشكل أسبوعي في مجلة "شونن جمب" الخاصة بالمانجا اليابانية، ونظراً لشعبيته الواسعة تم تحويلة إلى مسلسل رسوم متحركة تم بثها ما بين أعوام 1983م و1986م، واحتل المسلسل المرتبة 41 ضمن قائمة أفضل 100 مسلسل أنمي وجرت دبلجته إلى عدة لغات أبرزها العربية مما أكسبه جمهوراً واسعاً وشعبية كبيرة في العالم العربي والشرق الأوسط، وبيعت من قصص المانجا الخاصة بكابتن تسوباسا 82 مليون نسخة حول العالم.// انتهى //20:10ت م0164