نواكشوط 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسالتقى وزير الاقتصاد الموريتاني أوسمان مامودو، اليوم بالعاصمة نواكشوط، ببعثة من مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل برئاسة الممثلة الخاصة المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة البعثة بالنيابة جيوفاني بيها.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تعزيزها خاصة في الجانب الاقتصادي، إلى جانب استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة الساحل.// انتهى //20:40ت م0168