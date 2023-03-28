مكة المكرمة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع جامعة أم القرى برنامج " تطوعك حياة"، بمشاركة أكثر من 70 مستفيداً ومستفيدة، وذلك ضمن مبادرة متطوع، التي تستهدف المتطوعين والمتطوعات في خدمة ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.وتضمن البرنامج عدة محاور منها: البعد الإنساني للتطوع، الإيثار والإحسان، نماذج من التطوع عبر التاريخ، الإنسان المكي وثقافة التطوع، المرأة والعمل التطوعي، نماذج للأعمال التطوعية، تطوير الكوادر البشرية.// انتهى //21:09ت م0171