اجتماعي / رئاسة الحرمين الشريفين تقيم برنامج "تطوعك حياة"
الثلاثاء 1444/9/6 هـ الموافق 2023/03/28 م واس
مكة المكرمة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس
أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع جامعة أم القرى برنامج " تطوعك حياة"، بمشاركة أكثر من 70 مستفيداً ومستفيدة، وذلك ضمن مبادرة متطوع، التي تستهدف المتطوعين والمتطوعات في خدمة ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.
وتضمن البرنامج عدة محاور منها: البعد الإنساني للتطوع، الإيثار والإحسان، نماذج من التطوع عبر التاريخ، الإنسان المكي وثقافة التطوع، المرأة والعمل التطوعي، نماذج للأعمال التطوعية، تطوير الكوادر البشرية.
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21:09ت م
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