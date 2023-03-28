الكويت 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واستلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح, اتصالاً هاتفياً اليوم من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.وجرى خلال الاتصال بحث وجهات النظر بخصوص التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأطر التنسيق المشترك بين البلدين حيالها، وناقشا عدداً من القضايا التي تشهدها المنطقة، حيث أكدا على الالتزام والتعاون المشترك نحو صون أمن المنطقة، وتعزيز استقرارها.//انتهى//21:57ت م0176