أبهـا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسنفذت جامعة الملك خالد منذُ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام، 11 برنامجًا ضمن مبادرة " أجاويد" التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير.وتنوعت البرامج التي نفذتها الجامعة بين مسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وهمسات قرآنية نفذتها كلية الشريعة وأصول الدين، وبرامج إعلامية نفذتها الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، بالإضافة إلى مجموعة برامج تقنية وطبية واجتماعية نفذتها عدد من الجهات بالجامعة.وتمحورت البرامج حول مكارم الحياة وتعزيز القيم ورفع مستوى الوعي التقني والطبي وتحقيق جودة الحياة.يذكر أن الجامعة أعدت خطة إلى نهاية شهر رمضان المبارك، لتنفيذ العديد من البرامج ضمن مبادرة " أجاويد".// انتهى //22:01ت م0177