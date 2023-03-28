الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسشرعت جمعية تنمية المجتمعات الريفية (ريف) في تنفيذ خططها ومشاريعها ضمن مبادرة "منّا وفينا" لتفطير الصائمين (حملة الخير خيرين) التي تُعد إحدى أهم مبادراتها الفاعلة والنشطة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، حيث تستهدف الحملة أكثر من 3000 وجبة يوميًا يتم إعدادها بمطبخ طويق التابع للجمعية، وتوزع على الصائمين من الأسر المحتاجة والمتعففة، انطلاقًا من تحقيق رسالتها السامية وأهدافها النبيلة.ويأتي ذلك تحقيقًا لأهداف الجمعية وتطلعاتها من خلال خطط إستراتيجية وميدانية دقيقة اعتمدتها عبر حزمة من البرامج والمستهدفات النوعية، حيث بلغ عدد وجبات الإفطار الموزّعة على الصائمين 12,024 وجبة مع نهاية اليوم الرابع من شهر رمضان الفضيل، في أكثر من 17 موقعًا للتوزيع، كما تتضمن المبادرة إخراج سُفر تفطير الصائمين عن المتوفين والعائلات.وأشادت الجمعية بالجهود المبذولة، والسواعد الفتية، التي أخلصت وبذلت وأسهمت، حيث بلغ عدد المتطوعين داخل وخارج مقرها أكثر من 20 متطوعًا بواقع 123 ساعة عمل تطوعية، كما أكّدت على أن تلك المبادرة تأتي استكمالًا للمشاريع والحملات التطوعية الجليلة التي تقوم عليها خدمة للمجتمع في ظل دعم المملكة لأعمال الخير والبر.يُذكر أن الجمعية تستهدف إعداد وتوفير أكثر من 120.000 وجبة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ عبر مبادرة "منّا وفينا" لتفطير الصائمين (حملة الخير خيرين) التي تستكمل مسيرتها وعطاءها للسنة الرابعة تواليًا.// انتهى //22:57ت م0192