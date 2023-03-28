الخرطوم 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 790 سلة غذائية في محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 3.198 فرداً.ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يستهدف توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك، في ولايات الخرطوم، و شمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.// انتهى //23:07ت م0193