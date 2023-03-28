الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، مستودعًا غير مرخص في الرياض يقوم بتخزين منتجات غذائية (دواجن) منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تقدر كميتها بحوالي 5 أطنان.وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها ضبطت مخالفة إعادة تعبئة الدواجن في المستودع بتواريخ جديدة، إضافةً إلى عددٍ من المخالفات الفنية والصحية، ووجود عمالة غير حاصلة على شهادات صحية.وأشارت، إلى أنها أغلقت المنشأة المخالفة، وأتلفت جميع المنتجات المضبوطة، وتستكمل جميع الإجراءات النظامية حيال المنشأة، وذلك بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، ووزارة التجارة، ووزارةالموارد البشرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي".// انتهى //23:08ت م0195