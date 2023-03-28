اجتماعي / أكثر من 13 ألف صائم تستقبلهم موائد جمعية الإحسان ببريدة خلال 5 أيام
الثلاثاء 1444/9/6 هـ الموافق 2023/03/28 م واس
بريدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس
استقبلت موائد الإحسان لتفطير الصائمين التابعة لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة 13804 صائم في ثلاثة مخيمات، وذلك خلال الخمسة أيام الماضية من شهر رمضان المبارك .
وبلغ عدد المتطوعين لتقديم خدمات إفطار الصائمين 500 متطوع بعدد ساعات بلغت 1445 ساعة تطوعية، كما وفرت الجمعية 4 حافلات ترددية لنقل الصائمين من الجاليات إلى موقع المشروع على طريق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما شرق مدينة بريدة .
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23:12ت م
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