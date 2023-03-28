بريدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساستقبلت موائد الإحسان لتفطير الصائمين التابعة لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة 13804 صائم في ثلاثة مخيمات، وذلك خلال الخمسة أيام الماضية من شهر رمضان المبارك .وبلغ عدد المتطوعين لتقديم خدمات إفطار الصائمين 500 متطوع بعدد ساعات بلغت 1445 ساعة تطوعية، كما وفرت الجمعية 4 حافلات ترددية لنقل الصائمين من الجاليات إلى موقع المشروع على طريق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما شرق مدينة بريدة .// انتهى //23:12ت م0196