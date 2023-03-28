الرياض 6 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساحتفى المعهد الملكي للفنون التقليدية اليوم، بالذكرى الثانية لتأسيسه، في فعالية نظمها في واجهة الرياض تحت عنوان "تليد فن موروث"، بهدف إبراز ثقافة المملكة من خلال سرد التاريخ الفني وتسليط الضوء على قصص الأعمال الفنية الموروثة.وتضمنت الفعالية العديد من الأنشطة التفاعلية وورش العمل التي شكّلت تجربة سمعية وبصرية ممتعة لتوثيق الفنون التقليدية كهوية حية لأجيال المستقبل، إلى جانب عقد جلسات حوارية تناولت تعليم الحرفة والتطلع للحفاظ عليها، ونقل الحرفة من جيل إلى جيل.وتأتي هذه الفعالية ضمن مجهودات المعهد الملكي للفنون التقليدية الذي يعمل على التعريف بالإرث الحضاري الوطني والفريد للفنون التقليدية والأعمال الفنية المرتبطة بها لتعكس في جوهرها أصالة فنون المملكة وتميزها، بما يتماشى مع رؤية المعهد في إثراء وريادة الفنون التقليدية السعودية محلياً وعالمياً، برسالة مفادها تقديم بيئة إبداعية لتطوير القدرات الوطنية في مجال الفنون التقليدية السعودية من خلال برامج تعليمية وثقافية ومجتمعية، تعمل على حفظ الفنون التقليدية السعودية وتطويرها.// انتهى //23:19ت م0199