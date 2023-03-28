دكا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا ضمن مشروع سلة إطعام في بنغلاديش لعام 2023م.وجرى أمس توزيع 1000 سلة غذائية في مدن خيراش، وشات مهور، وبابنا، استفاد منها 1000 أسرة بواقع 6000 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية بنجلاديش للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي للشعوب والدول المحتاجة في أنحاء العالم.// انتهى //23:20ت م0200