ولاية شمال دارفور 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية في محلية اللعيت التابعة لولاية شمال دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 3.450 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية السودان للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//23:21ت م0201