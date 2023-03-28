الرياض 6 رمضان 1444 الموافق 28 مارس 2023 واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الطلاب والطالبات إلى التسجيل والمشاركة في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية للعام 1444هـ، التي تأتي ضمن جهود وزارة التعليم في العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية من خلال ربط النشء بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وتشجيع الطلبة بمختلف المراحل التعليمية في جميع المدراس على حفظ كتاب الله وتلاوته والفهم الصحيح للسنة النبوية، بما يسهم في تعزيز منهج الاعتدال والوسطية، وبث روح التنافس البنّا بين الطلبة.وتتضمّن المسابقة مسارين، خصص الأول منها لحفظ القرآن الكريم وفق خمسة فروع، وتلاوة القرآن الكريم وفق فرعين، أما المسار الثاني فتم تخصيصه لحفظ متون السنة النبوية في ثلاثة فروع.وتتكون المسابقة من ثلاث مراحل حيث تنطلق المرحلة الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 رمضان بالمنافسة على مستوى المدارس، ثم المرحلة الثانية من الفترة 11 إلى 15 رمضان بتأهل الطلبة الفائزين للمنافسة على مستوى مكاتب التعليم، تلي ذلك المرحلة الثالثة من 15 إلى 22 من الشهر الفضيل وفيها يتنافس 20 طالبًا وطالبة من كل مكتب تعليمي على مستوى إدارة التعليم، ليتأهل 20 طالبًا وطالبة ممثلين للإدارة للتصفيات النهائية على مستوى الوزارة.ودعت الإدارة العامة، مكاتب التعليم والمدارس لإيلاء المسابقة العناية والاهتمام، وحث جميع الطلبة على المشاركة في المسابقة لتحقيق الأهداف المنشودة.وكانت وزارة التعليم قد أوضحت أن اختباراتٍ عن بُعد ستقام للطلبة المشاركين في المسابقة خلال الفترة من 12 وحتى 19 شوال المقبل في إدارة تعليم المدينة المنورة، ليتأهل عنها 100 فائز وفائزة للمرحلة الختامية التي تستضيفها إدارة تعليم مكة المكرمة حضورياً خلال الفترة من 24-27 شوال المقبل، والتي سيتنافس فيها الطلبة المتأهلون من المرحلة الثانية على المراكز الخمسة الأولى من كل مسار لكل فرع.// انتهى //23:24ت م0202