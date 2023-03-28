دكار 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 7 أطنان و 490 كيلوغراماً من السلال الغذائية في مدينة جوناس بجمهورية السنغال، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية السنغال للعام 2023م.ويستهدف المشروع توزيع 2.253 سلة غذائية تزن الواحدة منها 70 كيلو غراماً تشمل المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيت والسكر، يستفيد منها 20.277 فرداً ، في 4 مناطق تابعة للعاصمة داكار.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.//انتهى //23:30ت م0204