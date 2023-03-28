بريدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واستشهد أسواق الخضار والفواكه بمنطقة القصيم وفرة كبيرة في العرض والتنوع في الأصناف، وسط إقبال كبير من الأهالي والمقيمين؛ لشراء احتياجاتهم من الخضار والفواكه بعد دخول شهر رمضان المبارك.حيث رصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها على أسواق الخضار والفواكه بالقصيم وفرة في المعروض من الفاكهة والخضروات بأنواعها المختلفة التي تشهد إقبالاً من قبل المستهلكين، وسط متابعة مستمرة من الجهات الخدمية والرقابية على أسواق ومحال بيع الفاكهة والخضروات للحفاظ على جودة المعروض وتوفره، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //23:33ت م0205