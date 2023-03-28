اجتماعي / 400 أسرة استفادت من المساعدات الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمتضرري الزلزال بريف إدلبريف
الثلاثاء 1444/9/6 هـ الموافق 2023/03/28 م واس
إدلب 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 420 سلة غذائية و 420 حقيبة نظافة في مدينتي إدلب وحارم التابعة لريف محافظة إدلب في شمال سوريا، استفادت منها 400 أسرة من متضرري الزلزال.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لإغاثة الدول المتضررة في مختلف الأزمات.
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23:44ت م
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