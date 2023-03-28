إدلب 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 420 سلة غذائية و 420 حقيبة نظافة في مدينتي إدلب وحارم التابعة لريف محافظة إدلب في شمال سوريا، استفادت منها 400 أسرة من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لإغاثة الدول المتضررة في مختلف الأزمات.// انتهى //23:44ت م0208