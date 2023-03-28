الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأعلنت الهيئة العامة للنقل، آلية حجز المواعيد الإلكترونية لدخول الشاحنات خلال أوقات المنع لمدينة الرياض ومحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث حددت هذه الآلية تبعًا لأوقات المنع التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور خلال الشهر الفضيل، بحيث يُمكن للشاحنات المرخصة في نشاط نقل البضائع من حجز المواعيد عبر خدمة "دخول المدن" في بوابة نقل الإلكترونية والدخول للمدن وبمسارات محددة لتسهيل حركة تنقلها وسيرها أثناء أوقات المنع.وأشارت الهيئة إلى أن خدمة حجز المواعيد الإلكترونية لدخول الشاحنات لمدينة الرياض ومحافظة جدة ستسهم في منع تكدس الشاحنات على المداخل الرئيسية للمدن بالإضافة إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الرقمية في القطاع اللوجستي.وأضافت الهيئة أنه بإمكان الناقلين الاستفادة من خدمة "دخول الشاحنات للمدن" عبر بوابة نقل الإلكترونية (خدمة دخول المدن) من خلال الرابط: (bce.naql.sa)، حيث تُتيح الهيئة من خلال بوابة نقل العديد من الخدمات الإلكترونية الداعمة والممكنة للناقلين لمزاولة أنشطة النقل وإمكانية تنفيذ الخدمات بكل يسر وسهولة.// انتهى //00:07ت م0003