الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأكدت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر رئيس مجلس إدارة جمعية "لأجلهم " ، إسهام رؤية السعودية 2030 في إيجاد حراك نحو تأصل المسؤولية المجتمعية وتحولها من نطاق المبادرات التطوعية المحدودة إلى أعمال مؤسسية منظمة.وشددت في كلمتها خلال اللقاء السنوي الأول الذي أقامته الجمعية مساء اليوم بالرياض تحت شعار " ابشر بالخير " بمناسبة اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، أهمية المسؤولية المجتمعية كدافع للأفراد والمؤسسات تجاه استشعار قيم تلك المسؤولية بما يراعي ويحقق التنمية المستدامة في المجالات كافة ويزيد من التكافل الاجتماعي ويعزز سبل الراحة والرفاهية من خلال غرس وإحياء القيم الواعية والمسؤولة اجتماعياً.من جانب آخر بين معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق, في تصريح لوكالة الأنباء السعودية, أن الإعاقة لا تمنع من المشاركة والتقدم والوصول إلى الأهداف، مقدراً لجمعية "لأجلهم " دورها في العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على العمل والمشاركة المجتمعية.يذكر أن اللقاء السنوي الأول للجميعة يهدف إلى تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر عدة برامج تنفذ وفق معايير دولية في رعاية ذوي الإعاقة.// انتهى //00:49ت م0008