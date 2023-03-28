جدة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسخسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم - اليوم - أمام نظيره لبوليفي وديًا، بنتيجة 2-1، وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن برنامجه الإعدادي خلال أيام الفيفا المقام بمحافظة جدة.وتمكن منتخب بوليفيا من افتتاح النتيجة مبكراً عند الدقيقة 13 عن طريق اللاعب مارسيلو مورينو ، بينما استطاع المنتخب السعودي من تعديل النتيجة عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء عند الدقيقة 44 ، فيما تمكن اللاعب كارميلو أرنيز من إحراز هدف منتخب بوليفيا الثاني عند الدقيقة 67 .// انتهى //00:57ت م0009