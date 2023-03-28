موروني 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسدشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطاالله بن زايد الزايد، اليوم، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من التمور، لجمهورية القمر المتحدة، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية.واستهدفت الهدية الجمعيات الخيرية في الجزر الثلاث، وستقوم الجمعيات الخيرية بتوزيعها على المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.وخلال التدشين عبرت الجمعيات الخيرية عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما توليه المملكة من عناية واهتمام بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين.// انتهى //01:08ت م0011