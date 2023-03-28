الدمام 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي تقدمها جمعية إيفاء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لخدمة مستفيديها والتي تسهل حياتهم وتسهم في تقديم العون والمساعدة لهم إنطلاقا من رسالتها التي تسعى إلى تحسين جودة مستفيديها وتمكينهم في المجتمع عبر حلول مبتكرة وكفاءات مهنية وشراكات فاعلة.جاء ذلك خلال رعاية سموه الحفل السنوي للجمعية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.وبدأ الحفل السنوي بجولة لسمو أمير الشرقية في المعرض والذي يتكون من عرض لمخرجات برنامج العلاج الترويحي وهو من البرامج المستحدثة في قطاع التأهيل، كذلك عرض لمنتجات الحرمين .وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الزامل كلمة أكد خلالها أن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة نهضة نوعية في قطاعات شتى منها قطاع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُوجت هذه النجاحات باهتمام موجه من أعلى قيادات الدولة .وبين أن جمعية إيفاء تعمل منذُ إنشائها على رعاية و تأهيل فئة مميزة وفريدة في احتياجاتها، وبدعم من سمو الرئيس الفخري للجمعية و بفضل من الله نجحت الجمعية في إطلاق برنامج التحول الإستراتيجي في عام 2020 و تعزيز مستهدفات البرنامج بكوادر مؤهلة و متخصصة لتقدم خدمة نوعية تلبي الاحتياجات و تتوافق مع التطلعات.وأشار إلى أن الجمعية تمكنت خلال العشر سنوات الماضية من خدمة 2,563 مستفيداً في مراكز الرعاية النهارية، بمعدل 250 في العام الواحد بخدمة تقدم بشكل يومي، وتقديم الخدمات التأهيلية الطبية الشاملة لأكثر من 24,600 مستفيد في مركز إيفاء الطبي بإجمالي عدد 120,685 جلسة علاجية، واستفاد من برنامج الأطراف الصناعية والجبائر عدد 2,563. مريضا.واستعرضت جمعية ايفاء خلال الحفل مجموعة من الإنجازات التي حققتها الجمعية والمشاريع التي أقيمت في عام ٢٠٢٢ والمتمثلة في خمسة مجالات وهي : البناء المؤسسي، التطور والنمو، المجتمع، الاستدامة المالية، العملاء والمستفيدون.وتفضل سمو أمير الشرقية بالتوقيع على الزي الرسمي لمنتخب الأولمبياد الخاصة، كما كرم أبطال الأولمبياد وعددهم 18 مشاركاً من جمعية إيفاء ، بالإضافة إلى تكريمه المانحين والداعمين لما قدموه من دعم للجمعية، ثم تكريم إيفاء لسموه على رعايته كونه الرئيس الفخري لها.يذكر أن جمعية إيفاء أعلنت في الحفل عن مشاركة المملكة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في برلين لعام ٢٠٢٣ ولأول مرة بوفد مشارك بـ ١٥ نوعاً من الرياضات الأولمبية و٨٥ لاعباً .// انتهى //01:09ت م0012