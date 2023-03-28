الدمام 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسشهدت فعاليات مهرجان "أيام سوق الحب" ضمن موسم رمضان 2023, الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إقبالاً كبيراً، حيث حضر المهرجان أكثر من 15 ألف زائر من مختلف الفئات العمرية.ويضم المهرجان، ما يقارب 22 منصة عرض للأسر المنتجة، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية والتراثية التي من شأنها زيادة الجذب السياحي للسوق، بالإضافة إلى دورها في إحياء تاريخ الأسواق الشعبية، والحفاظ على الموروثات الوطنية.ويهدف المهرجان الذي يستمر إلى 17 رمضان؛ إلى إحياء الأسواق الشعبية القديمة، والموروث الشعبي بين مختلف أفراد المجتمع، كما يضفي قيمة وطنية كبيرة ترسخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل والتعريف بالبيئة السعودية وموروثها الثقافي العريق.وتسعى الأمانة خلال العام القادم على تطوير السوق وربطه بالواجهة البحرية، وهو جزء من خطة أنسنة الأحياء، وسيكون هناك تواصل بين المناطق الترفيهية والتجارية التي تقع ضمن الخطة المستقبلية للأمانة.// انتهى //01:16ت م0014