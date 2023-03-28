الرياض 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام مستوطنين المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأكد معاليه، أن اقتحام المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، يعد تصعيداً خطيراً، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع، ويتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، كما يعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والترتيبات التاريخية الخاصة بالمسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه التجاوزات ومضاعفة الجهود لدفع عملية السلام، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //01:23ت م0016