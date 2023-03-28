الخرج 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بديوان المحافظة اليوم، رؤساء المراكز والمعرفين وجمعاً من المواطنين .واستهل سموه كلمته بشكر الله تعالى على ما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، مؤكداً أهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وحفظ مكتسباته ومقدراته عبر التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول.وفي الختام سأل سموه الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم.// انتهى //01:50ت م0018