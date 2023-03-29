الطائف 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف العزاء والمواساة للشيخ عبداللطيف المدرع وكافة أسرته، إثر وفاة والدته - رحمها الله - ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.وعبر الشيخ المدرع عن بالغ شكره وتقديره لسمو محافظ الطائف على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //02:30ت م0020