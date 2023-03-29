حفر الباطن 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مقر ضيافة المحافظة اليوم، مأدبة إفطارٍ رمضانية لأبنائه من جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف"، بحضور مديري الدوائر الأمنية والحكومية في المحافظة، وأعضاء مجلس المسؤولية الاجتماعية "إلفاء".وتعـد هذه المبادرة عادةً سنوية يقيمها سموه لأبنائه الأيتام، إلى جانب العديد من المشاركات والاحتفاءات التي يرعاها سموه، كدعمٍ وتشجيعٍ وعناية بهم.// انتهى //03:07ت م0021