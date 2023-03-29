مكة المكرمة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأدانت رابطة العالم الإسلامي الاقتحام العبثي الذي نفَّذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى المبارك.وندَّدت رابطة العالم الإسلامي بهذا التصعيد الخطِر الذي يمسُّ حرمةَ المقدسات الإسلامية، ويمثِّل انتهاكًا خطِرًا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.وأهابت الرابطة بأهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الممارسات التي تقوِّض فُرَص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّدةً التأكيد على أهمية حلِّ قضية الشعب الفلسطيني، التي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية المُلحّة والمؤلمة.// انتهى //04:55ت م0023