مكة المكرمة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسبلغ عدد المستفيدين من خدمات الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام 3,751 مستفيداً، وذلك منذ مطلع شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الخامس من الشهر ذاته، والتي تنفذها الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية غازي بن فهد الذبياني، أن الإدارة تعمل على تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القران الكريم لقاصدي المسجد الحرام عبر مسارات متعددة وبرامج متنوعة تحقيقاً لقوله تعالى: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا).وأبان أنه بلغت عدد ساعات الإقراء (11,253) ساعة إقرائية، مؤكداً أن هذه البرامج والأنشطة تعكس حجم الجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للحرمين الشريفين وقاصديهما، وما توليه من اهتمام بالغ في خدمة كتاب الله تعالى، والدور المتميز الذي تقوم به "رئاسة شؤون الحرمين" في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.// انتهى //05:12ت م0024