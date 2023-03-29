كانبرا 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة اليوم تراجع معدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضي نتيجة انخفاض معدل ارتفاع أسعار الوقود والمساكن، مما يضيف دليلا جديدا على أن الأسوأ في أزمة التضخم بأستراليا قد مر.وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا سنويا خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر6% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر7% بعد ارتفاعه في يناير الماضي بنسبة 4ر7%.يذكر أن معدل التضخم 8ر6% هو الأقل منذ يونيو من العام الماضي.// انتهى //09:19ت م0028