نواكشوط 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسبدأت لجنة الانتخابات الموريتانية استلام الملفات المقدمة من الأحزاب السياسية الخاصة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 13 مايو القادم.وافتتحت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات باب الترشح مع منتصف الليلة الماضية إيذاناً ببدء السماح بإيداع لوائح الترشح للانتخابات البرلمانية في عموم موريتانيا.ويتنافس مرشحون يمثلون 25 حزبا سياسيا معترفاً بهم لانتخاب برلمان من 176 عضواً.وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية قد أغلقت الخميس الماضي الترشح للانتخابات البلدية والجهوية وأعلنت استلام 1324 لائحة؛ لخوض الانتخابات البلدية والتنافس على 237 بلدية يمثلها 4500 مستشار و145 لائحة للتنافس على 13 مجلساً جهوياً في عموم موريتانيا.// انتهى //09:58ت م0029