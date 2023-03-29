تونس 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بزيارة المفوّض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتلوني إلى تونس ولقائه برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، حيث بحثا الشراكة الإستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتدعيمها.وتطرقت في الشأن المغاربي إلى المكالمة الهاتفية التي جمعت وزيري خارجية الجزائر وليبيا والتي تطرقت إلى التعاون الثنائي بين البلدين وسُبل تعزيزه، إضافةً إلى الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتحدثت صحف الأربعاء في الشأن الدولي عن إعلان النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا توقيف ثمانية أشخاص مساء الاثنين في إطار تحقيقين حول شبهات بالإعداد لاعتداء إرهابي.// انتهى //10:07ت م0030