مكة المكرمة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإعلامية النسائية أمس مبادرة بعنوان " نور وبيان من أهل القرآن".وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على المكانة الرائدة للرئاسة في خدمة كتاب الله تعالى، من خلال عقد تقارير مرئية عبر سناب شات رئاسة شؤون الحرمين مع معلمات مقرأة الكتاب والسنة النسائية؛ لإبراز دورهن الجليل في ترغيب حافظات كتاب الله في دراسة علوم القرآن الكريم والقراءات، والسنة النبوية خلال الشهر الفضيل, مؤكدةً ضرورة الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.// انتهى //10:25ت م0032