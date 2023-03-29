القدس المحتلة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسجدد مستوطنون صباح اليوم، اقتحام المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل اعتداءاتها على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 12 فلسطينياً خلال حملة دهم وتفتيش واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وأكد نادى الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات تركزت في القدس ونابلس وأريحا.// انتهى //10:25ت م0033