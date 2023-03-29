القدس المحتلة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسركزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على إدانة ورفض المملكة العربية السعودية للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.وتابعت استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، واقتحامات المسجد الأقصى.وأشارت صحف الأربعاء إلى استشهاد شاب فلسطيني، متأثراً بجروحه في مدينة نابلس، ومواصلة حصار المدينة لليوم الرابع على التوالي.وأبرزت انطلاق فعاليات الذكرى الـ47 ليوم الأرض، والتأكيد على التمسك بالأرض في ظل مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضمها وتهويدها، في محاولة لطمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وأخبرت صحف فلسطين عن أن نحو 700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال هم مرضى، بعد أن تم تشخيصهم، على مدار السّنوات الماضية، يواجهون أوضاعاً صحية صعبة، بينهم نحو 200 يعانون من أمراض مزمنة، ويعانون من سياسة الإهمال الطبي.// انتهى //10:43ت م0035