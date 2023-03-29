القاهرة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية مشروعات تطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية في تنمية الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، بما يسهم في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في البلاد.وأشارت إلى اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة الانتباه إلى تحذير وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من تمديد ساعات اقتحام الأقصى، وعدت هذا الاقتحام إمعان في تكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيًا.وسلطت صحف الأربعاء الضوء على إعلان البنك الدولي تقديم مساعدات لليمن لتمويل برنامج مكافحة سوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي فيه، مشيرة إلى مصرع عشرات الأشخاص إثر حريق نشب في مركز للمهاجرين بمدينة سيوداد خواريس الواقعة على الحدود المكسيكية الأمريكية.// انتهى //11:11ت م0037