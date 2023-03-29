الرباط 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسنشرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، توقعات المركز المغربي للظرفية، أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 5,4 في المئة خلال 2023، مشيرة إلى أن هذا النمو يعزى بالخصوص إلى تعافي القطاع الزراعي بعد موسم جاف.وسلطت الضوء على الأوضاع في القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، في تحدٍ سافر وعمل مدان.وتناقلت صحف الرباط تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي أكد فيها أن التعليم يعد أقوى سلاح لمحاربة العنصرية التي تعد إرثاً للاستعباد.وأخبرت صحف المغرب عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة راشدين في حادث إطلاق نار جماعي على مدرسة ابتدائية في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، فيما لقيت منفذة العملية حتفها في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.// انتهى //11:27ت م0038