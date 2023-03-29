إسلام آباد 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي تعهد بتحقيق سيادة القانون والدستور في البلاد.واهتمت بتأكيد باكستان التزامها بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أهداف السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.وأخبرت صحف إسلام آباد عن تدشين رابطة العالم الإسلامي برنامج توزيع السلال الرمضانية في باكستان لتوزيع ثلاثة آلاف وخمسمائة سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة.وتابعت الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لسرعة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض لدعم الاقتصاد الباكستاني.وتناقلت أنباء شطب الاتحاد الأوروبي اسم باكستان من القائمة الثالثة للدول عالية الخطورة.وعرجت صحف الأربعاء على متفرقات منها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومقتل 11 شخصاً جراء حريق هائل شب في مصنع بمقاطعة خبي في الصين.// انتهى //11:33ت م0040