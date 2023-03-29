الرباط 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأقامت منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو) بالرباط أمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشعر في موضوع "قصائد النور"، القى خلالها مجموعة من شعراء العالم الإسلامي قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.وأعلن المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك بهذه المناسبة إنشاء "ملتقى الشعر في العالم الإسلامي"، ليكون مناسبة يتم الاحتفال بها كل عام في عاصمة من عواصم العالم الإسلامي، في إطار الاهتمام بقضايا الشعر ودعم الشعراء، ويجعل من يوم الشعر العالمي موسماً سنوياً للقصائد النابهة.وألقى الشاعر والأكاديمي السعودي أحمد عبد الله السالم، قصيدة بعنوان "رمز التسامح" في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.// انتهى //12:07ت م0047