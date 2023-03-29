لندن 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واستراجعت أسعار الذهب اليوم مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية.وانخفض الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.6 في المئة، ليصل إلى 1961.80 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 07:49 بتوقيت جرينتش، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المئة، مسجلة 1963.10 دولاراً.وخسرت الفضة بنسبة 0.5 بالمئة، لتصل إلى 23.15 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين بـ 0.1 في المئة، مسجلاً 962.05 دولار وتراجع البلاديوم بـ 0.3 بالمئة مسجلاً 1414.64 دولاراً.// انتهى //12:14ت م0048