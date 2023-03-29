بغداد 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على ضرورة الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز بما يضمن للعراقين التمتع بثرواتهم الطبيعية بعدالة وضرورة دعم الصناعة النفطية وتطويرها، خلال استقباله رئيس وأعضاء لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي.واهتمت بتوجية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتكثيف العمل خلال شهر رمضان لخدمة المواطنين وتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين.وتناولت صحف الأربعاء مباحثات لجنة الأمن والدفاع البرلمانية برئاسة النائب عباس الزاملي مع بعثة حلف الناتو في العراق برئاسة الجنرال جيوفاني إينوتشي، حول سبل تقديم الدعم اللازم إلى قوات الأمن العراقية بمختلف أصنافها.وتابعت اقتحام العشرات من المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى تحذير وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من تمديد ساعات اقتحام الأقصى، التي تعتبره تأكيداً إسرائيلياً لمحاولاتها تقسيم المسجد الأقصى.وأوردت صحف العراق خبر إعلان البنك الدولي تقديمه لمساعدات لتمويل برنامج مكافحة سوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي في اليمن.// انتهى //12:15ت م0049