ينبع 07رمضان 1444هـ الموافق 29مارس 2023م واسوقّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع اتفاقية تعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة بمقر الجمعية.ومثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن يحيى النزاوي، فيما مثل مكتب الضمان الاجتماعي بينبع مدير المكتب خالد بن حامد العقيبي، بحضور عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة والإداريين والإعلاميين.وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي في تنفيذ رحلات عمرة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بينبع خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //12:41ت م0052