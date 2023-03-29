رفحاء 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسنفّذت جمعية ملاذ للتنمية الأسرية بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م، العديد من البرامج والمبادرات النوعية لـ 721 مستفيداً.وشملت البرامج والمبادرات، قسم الاصلاح الأسري، والاستشارة التربوية والأُسرية، وتأهيل المقبلين على الزواج، وبرنامج مساكنة للرعاية الأسرية، وبرنامج ملتقى فلذات الثاني، ومركز شمل، إضافة إلى تنفيذ عدة فعاليات اجتماعية وثقافية مختلفة، إسهاماً منها في تحقيق الاستقرار الأسري للمجتمع.يذكر أن الجمعية تقدم برامج ومبادرات مجتمعية وإنسانية على مدار العام، تشمل الدعم التربوي والتوعوي للأسرة، والدورات التدريبية المتنوعة، وتقديم الحلول العلمية والعملية للمشكلات الاجتماعية والنفسية والتربوية والشرعية.// انتهى //13:09ت م0057