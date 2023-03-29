جدة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسدشّنت هيئة الأفلام أمس، فعاليات ملتقى النقد السينمائي الذي يأتي تحت شعار " الروحانية في السينما "، ويستمر على مدى يومين، حيث يأتي الملتقى ضمن خمسة ملتقيات متخصصة تُقام في عدة مدن بالمملكة قبل تنظيم النسخة الأولى من " مؤتمر النقد السينمائي " في شهر نوفمبر المُقبل بالرياض.وأوضحت هيئة الأفلام أن ملتقى النقد السينمائي، يأتي بهدف تمكين المواهب الوطنية من أدوات النقد السينمائي، وكذلك تمكين الشغوفين بعالم النقد وصنع الفرص لهم، مشيرة إلى أن الناقد السينمائي يتجاوز تحليل وتقييم الأفلام إلى تذوق جمالياتها المختلفة من الإخراج إلى الموسيقى التصويرية حتى الإضاءة والأداء .الجدير بالذكر أن ملتقى النقد السينمائي نظم فعاليات يومه الأول بمعرض بينالي الفنون الإسلامية المقام بجدة، فيما سيكون اليوم الثاني للملتقى في برحة نصيف بمنطقة جدة التاريخية، ويتضمن عروضاً سينمائية وجلسات حوارية، حيث تسعى الهيئة من خلاله لتأسيس منصة دولية لإثراء تجربة السينما ومنتدى لتبادل المعرفة النقدية في المنطقة والعالم .// انتهى //13:13ت م0059