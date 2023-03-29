القاهرة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأكد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتضامنه مع الفلسطينيين في دفاعهم عن أرضهم وتاريخهم ومقدساتهم وهويتهم الوطنية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق السلام وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية القائمة على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.وقال البرلمان العربي في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الفلسطيني، إن هذه الذكرى تأتي في ظل تصعيد خطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس منذ تولي حكومة اليمين المتطرفة الحكم، وفرضها خطة جديدة بمزيدٍ من سياسة التهجير القسري كعقاب للفلسطينيين، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات غير القانونية، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، ما يهدد بتفجر الأوضاع في المنطقة.ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية الأحادية الجانب التي تقوم بها سلطة الاحتلال، ووقف الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، واقتحامات المدن الفلسطينية.// انتهى //13:24ت م0060