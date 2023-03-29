نجران 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأتلفت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية غرب نجران، خلال الأيام الخمسة الماضية، أكثر من نصف طن من المواد الغذائية، كما صادرت أكثر من 45 كيلو جراماً من اللحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك.وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت كذلك عن تحرير 33 مخالفة و 45 إنذاراً، مشيرةً إلى أن الفُرق الميدانية مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية، ولضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على صحة الجميع، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940.// انتهى //14:38ت م0074