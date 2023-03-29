حائل 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واسأطلقت أمانة منطقة حائل وإدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الجبلين مبادرة (نمشي900) في ممشى الأمانة بصبابة كل يوم " السبت" خلال شهر رمضان؛ وذلك بهدف نشر الوعي برياضة المشي وإتاحة الفرصة للمستفيدين بأجواء مناسبة يصاحبها فعاليات رياضية وثقافية وصحية متنوعة .ويعد الممشى الذي يقع بين حي الفجر وحي صبابة وبالقرب من مدخل عقدة أشهر المواقع السياحية بالمنطقة إقبالاً مكثفاً من الزائرين خلال ليالي شهر رمضان المبارك لمزاولة رياضة المشي، حيث يحظى الممشى بمتابعة أعمال تطويره وتحسين خدماته، ضمن إستراتيجيات وبرامج الأمانة لتعزيز معايير جودة الحياة في تطوير الخدمات بمنطقة حائل وتوفير وسائل أرقى المستويات للمدن الصحية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.// انتهى //14:39ت م0075